Roman Josi encore décisif, Fiala et Moser marquent

Roman Josi a encore livré une performance majuscule en NHL. Le capitaine des Predators a inscrit deux buts dans la victoire des siens 4-1 à Seattle, alors que Fiala et Moser ont aussi marqué.

Dans le dernier tiers, le défenseur bernois a marqué le 2-1 en powerplay et le 3-1 d'un tir de la ligne bleue. 'C'est la raison pour laquelle il est à mon avis le meilleur défenseur du monde, a déclaré l'entraîneur de Nashville Andrew Brunette. Il fait simplement des choses comme celles d'aujourd'hui et décide des matches. Grâce à ses qualités et son leadership, nous pouvons toujours nous appuyer sur lui.'

Depuis un mois, Nashville, très bien placé pour les play-off, a gagné au moins un point par match. Josi a récolté 18 points en 13 matches. Il compte 67 points en 68 matches cette saison.

Janis Moser et Kevin Fiala ont également marqué samedi. Janis Moser a participé à la victoire des Coyotes 4-1 sur les Devils. Le défenseur bernois a ouvert le score en signant son cinquième but de la saison. Il compte 26 points en 66 rencontres cette saison.

Kevin Fiala s'est incliné 4-1 avec Los Angeles contre les Dallas Stars. A 71 secondes de la fin, le Saint-Gallois a marqué le but de l'honneur.

/ATS