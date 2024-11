Roman Josi et Kevin Fiala battus

La défaite a été au rendez-vous lundi soir pour Roman Josi et Kevin Fiala. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 3-2 face à Colorado, le Saint-Gallois et Los Angeles 3-1 à Calgary.

A Denver, Nashville a été crucifié sur une réussite de Samuel Girard après 2’47’’ de jeu dans la prolongation. Auteur de son premier but de la saison le Québécois a exploité une grossière erreur de Brady Skjei pour s’en aller battre Juuse Saros.

Roman Josi a délivré son dixième assist de la saison pour le 2-2 de Colton Sissons à la 41e. Mais le capitaine des Predators n’a pas pu empêcher cette onzième défaite de la saison en seize rencontres, la quatrième de rang à l’extérieur.

A Calgary, Los Angeles a cédé devant la verve du capitaine adverse Mikael Backlund, auteur d’un but et d’un assist. Kevin Fiala est resté 'muet' pour un troisième match de suite. Le St. Gallois se doit de réagir au plus vite, dès mercredi à Denver.

/ATS