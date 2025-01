Roman Josi et Nashville enchaînent

Roman Josi et Nashville en sont à trois victoires de rang en NHL. Les Predators se sont imposés 6-2 contre Minnesota et leur capitaine bernois a inscrit deux assists.

Hormis une fois fin octobre, Nashville n'avait jamais enchaîné trois succès consécutifs. Pour Josi, il s'agit d'un cinquième match de suite avec des points. Filip Forsberg a été le grand du succès des Preds avec deux buts et deux assists. Mais le retard de la franchise du Tennessee sur une place en play-off est toujours de douze points.

Malgré un revers 3-1 devant Calgary, Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets sont toujours en tête à l'Ouest. Pius Suter et Vancouver ont dominé les Edmonton Oilers 3-2, tandis que Kevin Fiala et ses Kings se sont inclinés 4-2 devant Seattle. Le Saint-Gallois, auteur d'un assist, n'a pas ménagé ses efforts en bombardant Joey Daccord. Mais le portier a repoussé les 10 (!) lancers de Fiala.

/ATS