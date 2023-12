Roman Josi: un but qui compte

Le doublé de Nino Niederreiter face à Minnesota en début de journée a lancé un assez beau samedi pour les Suisses. Trois autres compères du Grison ont trouvé. eux aussi, le chemin des filets.

Roman Josi fut toutefois le seul à connaître comme El Nino les joies de la victoire. Le Bernois a signé sa huitième réussite de la saison lors du succès 3.-2 aux tirs au but de Nashville à Washington. Il a inscrit le 2-0 sur une séquence de power play pour un 166e but en saison régulière qui lui permet d’égaler le record de Shea Weber, le défenseur jusqu’à ce samedi 30 décembre le plus percutant de l’histoire des Predators.

Buteur également pour la huitième fois, Kevin Fiala s’est incliné 3-2 avec Los Angeles à domicile dans ce même exercice des tirs au but face à Edmonton. Les Kings menaient pourtant 2-0 après la première période.

Nico Hischier a connu les mêmes tourments que le St. Gallois. A Boston, le capitaine a ouvert le score pour New Jersey - son huitième but de la saison également... - avant une issue malheureuse. Les Devils se sont, en effet, inclinés 5-2 alors qu’ils restaient sur trois victoires de rang.

