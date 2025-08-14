Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ...
Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ans son contrat valable jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé le club grison ce jeudi.

La rumeur laissait entendre que le Bernois de 30 ans, qui joue pour Davos depuis 2019, pourrait rejoindre la capitale ou en tous les cas tester le marché l'année prochaine lorsque plusieurs postes pouraient s'oiuvrir en National League.

Aeschlimann a donc coupé court aux spéculations en signant un bail de longue durée avec le Rekordmeister. Les Grisons ont d'ailleurs également prolongé hier pour deux ans leur deuxième portier Luca Hollenstein. Le duo est donc lié jusqu'en 2028.

/ATS
 

Actualités suivantes

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard rebondit au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:23

Articles les plus lus

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard rebondit au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:23

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Hockey    Actualisé le 05.08.2025 - 20:30

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard rebondit au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:23

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Fin de l'aventure pour Thibault Frossard et le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:28

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Deux retours au HCFM et trois prolongations

Hockey    Actualisé le 05.08.2025 - 20:30

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57