Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Le Sparta Prague s'est relancé lors de la deuxième journée de la Coupe Spengler 2025. Battu ...
Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Le Sparta Prague s'est relancé lors de la deuxième journée de la Coupe Spengler 2025. Battu par Fribourg-Gottéron en ouverture, les Tchèques ont dominé l'IFK Helsinki samedi à Davos (4-1).

L'enchaînement des matches n'a pas perturbé les finalistes de l'édition 2022, qui ont profité d'une supériorité numérique pour ouvrir le score à la 8e, par Krystof Hrabik. Martin Dzierkals a doublé la mise dans le tiers médian (29e), avant la réduction du score finlandaise signée Daniel Makiaho, en rupture (39e).

Un 2-1 qui n'a pas eu l'effet escompté, puisque le Sparta a repris deux longueurs d'avance 48 secondes plus tard, de la canne d'Aaron Irving. Les Tchèques ont même assuré leur succès en fin de match en marquant le 4-1 à 28 secondes de la sirène finale (Pavel Kousal).

Avec trois points en deux matches, ils doivent désormais attendre les résultats de dimanche pour connaître leur prochain adversaire. La troisième journée du tournoi verra s'affronter Helsinki et Fribourg-Gottéron dans le groupe Torriani (15h10).

/ATS
 

