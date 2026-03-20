Succès précieux pour les Predators de Josi

Roman Josi et les Predators lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off de NHL. Nashville ...
Succès précieux pour les Predators de Josi

Succès précieux pour les Predators de Josi

Photo: KEYSTONE/AP/George Walker IV

Roman Josi et les Predators lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off de NHL. Nashville a cueilli jeudi un nouveau succès précieux en battant l'un de ses concurrents directs, Seattle.

Les Preds se sont imposés 3-1 devant le Kraken, face à qui Roman Josi n'a pas inscrit de point. Les deux équipes sont à égalité (68 matches, 71 points), avec une longueur de retard sur les Kings de Los Angeles qui détiennent pour l'heure la deuxième wild card disponible à l'Ouest.

Nashville, qui reste sur deux victoires consécutives, a forcé la décision grâce notamment aux 25 arrêts de son gardien Justus Annunen. Celui-ci a été aligné après que son compatriote Juuse Saros s'est blessé à l'échauffement. Les Preds n'avaient d'ailleurs pas de gardien remplaçant avant le début du troisième tiers...

La soirée a également été belle pour Janis Moser. Le défenseur seelandais de Tampa Bay a été crédité d'un assist lors du match remporté 6-2 par le Lightning sur la glace de Vancouver. Auteur de 25 points cette saison, il affiche toujours le troisième meilleur différentiel général de toute la ligue (+42).

/ATS
 

Actualités suivantes

Sprunger: « L'année ou jamais pour moi, pas pour Gottéron »

Sprunger: « L'année ou jamais pour moi, pas pour Gottéron »

Hockey    Actualisé le 20.03.2026 - 05:06

Les Romands peuvent-ils contrer Zurich et Davos?

Les Romands peuvent-ils contrer Zurich et Davos?

Hockey    Actualisé le 20.03.2026 - 04:03

« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 20:00

Cindy Joray défend son titre avec passion

Cindy Joray défend son titre avec passion

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 17:32

Articles les plus lus

Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 10:48

Cindy Joray défend son titre avec passion

Cindy Joray défend son titre avec passion

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 17:32

« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 20:00

Les Romands peuvent-ils contrer Zurich et Davos?

Les Romands peuvent-ils contrer Zurich et Davos?

Hockey    Actualisé le 20.03.2026 - 04:03

NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off

NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 08:25

Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 10:48

Cindy Joray défend son titre avec passion

Cindy Joray défend son titre avec passion

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 17:32

« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 20:00