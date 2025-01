Suisse: Patrick Fischer fait appel à Kevin Pasche et Dario Rohrbach

Patrick Fischer a retenu 27 joueurs pour les prochains matches de l'Euro Hockey Tour (6-9 février). Parmi eux figurent deux néophytes, à savoir Kevin Pasche (Lausanne) et Dario Rohrbach (Langnau).

Dernier rempart du LHC leader de National League, Pasche (21 ans) compte cette saison le plus de blanchissages et de victoires. Il a été aligné durant 2051 minutes, et seul le portier de Fribourg-Gottéron Reto Berra a été davantage utilisé. Pour sa part, Rohrbach (26 ans) figure au troisième rang des compteurs au sein des Langnau Tigers. L'attaquant a accumulé 24 points en 41 matches.

Luca Fazzini (29 ans) n'est pas un néophyte, mais il n'avait pas été sélectionné depuis trois ans. Avec 19 buts pour Lugano, il est le joueur suisse le plus efficace en championnat et a donc convaincu Patrick Fischer de le rappeler.

Au chapitre du staff, le sélectionneur disposera pour ce rassemblement de deux assistants inédits. Il s'agit de Jan Cadieux et Luca Gianinazzi, qui ont tous deux récemment perdu leur poste d'entraîneur, respectivement à Genève-Servette et Lugano.

Sur la glace, la Suisse affrontera la Finlande le jeudi 6 février à Langnau. Les autres rencontres auront lieu à Stockholm, où les Helvètes seront aux prises avec la Suède (samedi 8) et la Tchéquie (dimanche 9).

/ATS