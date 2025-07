Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

La Swiss Hockey Night s'est tenue jeudi à Soleure. Sven Andrighetto (Zurich Lions) a été nommé MVP des play-off, obtenant ainsi la principale récompense de la soirée.

L'attaquant de 32 ans a grandement contribué au titre de champion de Suisse des Lions, qui ont aussi remporté la Champions Hockey League. Il avait aussi été désigné MVP de cette compétition, dont il a aussi été le meilleur buteur.

Pour ne rien gâcher, Andrighetto faisait partie de l'équipe de Suisse médaillée d'argent aux Mondiaux. Celle-ci a reçu comme l'an passé le 'Hockey Award'. Austin Czarnik (Berne) a lui été nommé MVP de la qualification, alors que Stéphane Charlin (Langnau Tigers) a été honoré en tant que meilleur gardien.

Désormais à la retraite, Andres Ambühl (Davos) a reçu un 'Special Award' pour sa longue carrière. Et pour la neuvième et dernière fois, il a été élu joueur le plus populaire de la National League!

/ATS