Théo Rochette garde la tête froide

Auteur d'un triplé, Théo Rochette a permis à Lausanne de se relancer dans la finale des play-off de National League en battant Zurich 4-2 lors de l'acte III à Malley samedi soir. L'attaquant de 23 ans est le meilleur buteur des play-off.

Un but à égalité numérique, une réussite à 4 contre 5 et un goal en power-play, Théo Rochette a fait dans la diversité pour s'offrir son deuxième triplé des séries. L'ancien capitaine des Remparts de Québec avait déjà inscrit trois buts lors du troisième match contre Langnau en quart de finale.

Mais cette performance XXL en finale face à un excellent Zurich revêt davantage de valeur que celle face aux Tigres emmentalois. Pour trouver trace du dernier triplé en finale de National League, il faut remonter à la finale d'il y a trois ans entre Zoug et Zurich. C'est Dario Simion qui avait alors fait la différence pour Zoug dans un match V remporté 4-1 et où Denis Malgin avait déjà marqué pour les Lions zurichois.

Garder la tête froide

Certains fans lausannois n'ont pas hésité à sortir les superlatifs au moment où le héros de la soirée, formé au club, se présentait devant la presse. 'T'es un dieu, Théo', a lancé l'un d'eux. Le numéro 90 du LHC a lui fait preuve d'un calme et d'une humilité face aux louanges. 'La victoire était tellement importante, on a travaillé en équipe et on a été plus constant, a immédiatement relevé l'attaquant. C'est sûr que pour un joueur offensif comme moi, c'est plaisant de marquer et de contribuer à aider l'équipe. Mais au-delà de ça, c'est un combat en équipe. Mes coéquipiers m'aident beaucoup et on a une bonne communication.'

Aligné avec Domink Kahun et un Brendan Perlini qui monte en puissance au fil des rencontres, Théo Rochette a pleinement justifié la confiance de son entraîneur qui l'a une fois encore fait jouer dans toutes les situations. L'attaquant a surtout inscrit ses buts à des moments extrêmement importants, notamment le 2-1 en infériorité numérique à 17 secondes de la fin de la période médiane.

Malin au moment de couper la passe de Lehtonen vers Andrighetto, Rochette a ensuite résisté au retour du Finlandais en protégeant son puck avec son corps, avant de le glisser au-dessus de l'épaule de Hrubec. 'Au prochain match, ce sera quelqu'un d'autre, vous savez, prophétise le meilleur buteur des play-off avec 11 réalisations. Je ne suis pas quelqu'un qui pense trop loin, qui se met de la pression.'

Malgré son jeune âge, celui qui rêve de NHL sait bien que Lausanne doit toujours aller s'imposer une fois à Zurich pour espérer reprendre l'avantage de la glace et ainsi avoir une chance de soulever le trophée tant convoité.

/ATS