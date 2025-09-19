Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Lausanne n'a pas tremblé à Rapperswil en cette soirée de National League vendredi. Les Vaudois l'ont emporté 4-0.

Après le 11-0 infligé à Genève, tout le monde se demandait comment Lausanne allait se présenter à Rapperswil. Dans une patinoire qui lui a peu réussi ces dernières années, après une explosion pareille mardi soir et face à une équipe qui a bien commencé sa saison, Lausanne ne partait pas en sifflotant.

Mais les Vaudois ont su entrer dans la partie de la bonne façon. Ils ont été les premiers à se mettre en évidence, comme pour minimiser l'éventuelle poussée en début de rencontre des Lakers. Ces derniers se sont montrés plus entreprenants en fin de période, sans conséquence pour Kevin Pasche.

Les Lions ont été nettement plus mordants au deuxième tiers grâce notamment à leur jeu de puissance. A la 22e, Brännström a démontré toute son intelligence en offrant le puck à Caggiula pour le 1-0. A la 24e, c'est Rochette qui a inscrit son 5e but de la saison sur une passe de l'inévitable Czarnik.

Les deux derniers buts, au cours du troisième tiers, sont venus de la canne de Benjamin Bougro, centre de la 4e ligne. L'ancien junior du club en est à quatre buts cette saison. Kevin Pasche a signé un nouveau blanchissage après celui d'Ambri. Le LHC a aligné trois matches sans encaisser de but.

Ajoie encore battu

Dans un remake du play-out, Lugano a à nouveau pris le meilleur sur Ajoie (2-0). Malgré le retour de Jonathan Hazen, les Jurassiens n'ont pas trouvé le fond du filet. Du côté tessinois, il a fallu attendre la mi-match pour ouvrir le score. C'est le buteur patenté Luca Fazzini qui a trompé Ciaccio. Ce même Fazzini a doublé la mise à la 46e pour éteindre les maigres espoirs du HCA. Les Ajoulots ont eu une belle opportunité en fin de tiers médian, mais l'envoi de Wick a terminé sur le poteau.

De manière assez étonnante, il y a eu quatre victoires à l'extérieur. Outre le LHC, Zurich, Zoug et Davos se sont imposés hors de leurs terres. Logique si l'on se fie au début de saison de ces formations.

Emmenés par un Denis Malgin des grands soirs (2 buts/2 assists), mais privés de Sven Andrighetto, les Lions zurichois sont allés battre Ambri 5-2 en Léventine. En déplacement dans la banlieue zurichoise, Zoug a ramené trois points de Kloten (5-2). La triplette Wingerli-Tatar-Kubalik a été déterminante puisque les trois attaquants ont marqué les trois premiers buts.

Davos continue son sans-faute. Une cinquième victoire en cinq matches pour les Grisons qui ont cette fois disposé de Langnau 4-3 dans l'Emmental. Et avec quatre réussites de joueurs suisses!

