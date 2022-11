Trois assists et la première étoile pour Kevin Fiala

Kevin Fiala est bien le joueur suisse le plus percutant en ce début de saison. Le Saint-Gallois a sorti une fois de plus le grand jeu lors du succès 5-1 de Los Angeles à St. Louis.

Le transfuge de Minnesota a délivré trois passes décisives pour obtenir la première étoile. Il a été impliqué sur l'ouverture du score de Gabriel Vilardi et sur le doublé de Carl Gundström pour le 2-0 et le 5-0. Il comptabilise désormais 12 points - 2 buts et 10 assists - en onze rencontres. On rappellera qu'il sort d'une saison à 85 points (33 buts/52 assists).

Kevin Fiala et ses coéquipiers tenteront ce mardi de signer un troisième succès de rang. Les Kings se déplacent à Dallas, le leader de la Central Division.

/ATS