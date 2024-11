Trois assists pour Hischier, McDavid atteint les 1000 points

Nico Hischier a été l'un des artisans de la victoire de New Jersey devant le champion Florida jeudi en NHL (6-3). Le capitaine valaisan des Devils a été crédité de trois assists face aux Panthers.

A Sunrise (Floride), où les 'diables' s'étaient déjà imposés 4-1 mardi, Nico Hischier a porté à 10 son total de mention d'aides cette saison (20 points au total). Il a été à l'origine de l'ouverture du score de Stefan Noesen, puis du 3-2 (Dawson Mercer) et du 4-2 (encore Noesen), deux buts inscrits en supériorité numérique.

Le joueur de centre helvétique a été désigné troisième étoile de cette 12e victoire de la saison des Devils. La première est logiquement revenue au Suédois Jesper Bratt, auteur de son deuxième 'hat-trick' en carrière.

McDavid dans l'histoire

De son côté, Roman Josi - aussi auteur d'un assist - n'a pas réussi à stopper la 'machine' Connor McDavid. La star canadienne est devenue le quatrième joueur de l'histoire de la ligue nord-américaine à atteindre le plus rapidement les 1000 points en saison régulière lors de la victoire d'Edmonton devant Nashville (3-2).

Un but et un assist lui ont permis de dépasser cette barre symbolique en seulement 659 matches. Seuls Wayne Gretzky (424), Mario Lemieux (513) et Mike Bossy (656) ont eu besoin de moins de parties pour atteindre ce plateau.

Les Jets stoppés

En déplacement à Tampa, les Jets de Winnipeg ont eux concédé leur deuxième défaite de la saison (en 17 matches). L'équipe la plus en forme de ce début d'exercice, dont fait partie le Grison Nino Niederreiter, a perdu 4-1 face au Lightning du Seelandais Janis Moser.

Enfin, les Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev (battus 3-1 à Seattle) et les Vancouver Canucks de Pius Suter (dominés 5-2 à domicile par les Islanders) ont également connu les malheurs de la défaite.

/ATS