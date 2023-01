Trois assists pour Roman Josi

Roman Josi a été l'un des grands artisans du succès 5-3 de Nashville face au Los Angeles de Kevin Fiala. Le Bernois a, en effet, délivré trois assists dans une rencontre au scénario improbable.

Nashville menait, ainsi, 2-0 après seulement... 39'' de jeu avant d'encaisser trois buts, Mais les Predators devaient retourner la situation dans l'ultime période grâce à des réussites de Ryan Johansen (49e), Matt Duchene (54e) et Coole Smith (16-10).

Impliqué sur le 2-0, le 3-3 et le 5-3, Roman Josi a signé son troisième match de la saison avec trois points ou plus. Il comptabilise 39 points avec ses 12 buts et ses 27 passes décisives au sein d'une formation qui n'est plus qu'à trois - petites - longueurs d'une place en play-off.

'Muet' à Nashville, Kevin Fiala partage à nouveau la première place des compteurs suisses de la NHL avec Timo Meier. Auteur en backhand pour son 27e but de la saison lors de la défaite 5-3 de San Jose a Columbus, l'Appenzellois comptabilise désormais 47 points comme Kevin Fiala. Son sang-froid devant la cage adverse suscite l'intérêt de plusieurs équipes qui seraient prêtes à lui offrir un contrat d'ici le 3 mars, date de la fermeture du marché des transferts.

/ATS