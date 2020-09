Trois séries se joueront sur un septième match

Philadelphia et Vancouver sont toujours en vie. Menés respectivement 3-1 par les Islanders et Vegas, les Flyers et les Canucks joueront leur place en finale de Conférence lors d’un septième match.

A Toronto, Philadelphia s’est imposé 5-4 devant les Islanders sur une réussite d’Ivan Provorov après 15’03’’ de jeu dans la deuxième prolongation. Auteur de 49 arrêts, Carter Hart a été le grand homme de cette rencontre qui a permis les Flyers de forcer la décision pour la troisième fois déjà au-delà du temps réglementaire dans cette série. Le vainqueur de l’Acte VII sera opposé à Tampa Bay.

A Edmonton, tout fut plus simple pour Vancouver, victorieux 4-0 des Golden Knights. Toujours préféré à Jacob Markstrom dans la cage des Canuks, Thatcher Demko a réussi 48 arrêts pour fermer la porte à un adversaire qui peut commencer à douter. On rappellera que l’on en est également à 3-3 dans l’autre demi-finale entre Dallas et Colorado.

/ATS