Tyler Moy a trouvé sa place avec les deux Diables

Battue de peu par la Tchéquie vendredi, la Suisse a su faire ce que l'on attendait d'elle face au Danemark samedi en s'imposant 5-2. Et ce grâce en partie à une première ligne très efficace.

Deux buts et un assist pour Tyler Moy, idem pour Nico Hischier, deux assists pour Timo Meier, les membres de la première triplette de Patrick Fischer ont enquillé une bonne soirée de boulot à Herning.

Le succès de cette ligne n'a rien de surprenant, mais après une première sortie mitigée contre les Tchèques, il fallait quand même que le pedigree des joueurs se remarque. Car face aux champions du monde, Tyler Moy a perdu sa place au profit d'Ambühl, puis de Schmid.

Pas cette fois, puisque le joueur de Rapperswil a profité de la classe des deux joueurs de New Jersey pour se muer en troisième petit diable et inscrire un doublé au cours du troisième tiers pour faire passer le score de 1-2 à 3-2 en faveur des Suisses.

'C'est un vrai bonheur de jouer avec eux, ils font des passes incroyables comme sur les deux buts, a expliqué celui qui est né en Californie et dont la mère est orginaire d'un petit village près de Lucerne. On connaît leur parcours en NHL et ils voient tellement bien ce qui se passe sur la glace. Ils savent aussi protéger le puck et faire des jeux. C'est vraiment fun de jouer avec eux et quand ça clique comme ce soir, c'est encore mieux!'

Première réussie pour Charlin

Bien qu'il n'ait pas connu autant de succès que son coéquipier buteur, Stéphane Charlin a connu une première réussie dans un Championnat du monde. Le Genevois aurait certainement préféré un blanchissage comme lors des deux derniers Suisse-Daneamrk dans un Mondial (8-0 l'an dernier et 6-0 en 2022), mais il prend volontiers cette victoire malgré les deux buts encaissés.

'J'ai eu quelques pucks à négocier derrière le but, mais c'est vrai que c'était long avant ce premier shoot (réd: après 19'03), a rigolé le futur portier de Genève-Servette. Tu essaies de regarder puck après puck.' Interrogé sur cette première sur la scène internationale, celui qui sort d'une saison de feu avec Langnau était presque désolé de la banalité de sa réponse: 'J'ai fait comme d'habitude. Il n'y avait pas de nervosité, pas de jambes qui tremblent, pas les mains moites.'

Après deux matches en un peu plus de 24 heures et avant la rencontre de lundi contre les Etats-Unis (16h20), les Helvètes vont se reposer et recharger leurs batteries. Face à des Américains au format NHL, il s'agira d'éviter les blancs durant le tiers médian. Cela pourrait ne pas pardonner.

