Un 21e but mais pas de All-Star Game pour Nico Hischier

Après cinq victoires de rang, New Jersey est tombé à Seattle. Les Devils se sont inclinés 4-3 sur une réussite d'Andre Burakovsky après 1'10'' de jeu dans la prolongation.

Grâce à Nico Hischier, New Jersey a cueilli un point. Le Valaisan a, en effet, signé le 3-3 à six contre cinq à 1'14'' de la sirène. Le capitaine des Devils a inscrit son 21e but de la saison quelques heures après la publication de la liste des douze derniers joueurs conviés au All-Star Game. Le Valaisan n'y figure pas au même titre que Timo Meier et Roman Josi.

Meilleur compteur suisse de la NHL avec ses 47 points, Kevin Fiala sera donc le seul Helvète présent le 4 février au All-Star Game de Sunrise. Jeudi soir, le Saint-Gallois a, toutefois, connu une soirée bien sombre avec Los Angeles: une défaite 4-0 à domicile face à Dallas emmené par un grand Tyler Seguin. L'ex-Biennois a, en effet, signé un doublé dans le premier tiers temps pour asseoir le succès des Stars.

Philipp Kurashev enchaîne

A Philadelphie, Philipp Kurashev a signé sa septième réussite de la saison lors du succès 4-1 de Chicago. Le Bernois a scellé le score dans la cage vide pour marquer pour la deuxième fois dans sa carrière deux buts lors de deux rencontres consécutives. Mardi soir, Philipp Kurashev avait été l'un des grands artisans du succès 4-3 face à Buffalo avec un goal et un assist.

Désormais victorieux de cinq de ses six derniers matches mais à... 21 points d'une place des play-off, Chicago entend terminer en beauté une saison qui a été pendant longtemps celle de toutes les désillusions.

/ATS