Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Le retour de leur capitaine Nico Hischier fait décidément le plus grand bien aux Devils. New Jersey a enchaîné un troisième succès consécutif en NHL jeudi en allant s'imposer 4-3 à Philadelphie.

Les Devils ont forcé la décision en prolongation face aux Flyers, grâce à un but de leur défenseur Luke Hughes après 28 secondes de jeu en 'overtime'. Nico Hischier fut à l'origine de cette action, lui qui a récupéré le puck en zone défensive avant de le transmettre à l'auteur de la passe décisive Jack Hughes.

Le centre valaisan avait déjà été crédité d'une mention d'assistance sur le 3-1 des Devils signé Tyler Toffoli à la 45e en supériorité numérique. Il en est à 7 points en 10 matches joués cette saison, dont 5 en 3 parties disputées depuis son retour de blessure après un mois d'absence.

Hischier n'est pas le seul Suisse à s'être illustré dans le camp des Devils, qui avaient perdu six de leurs sept derniers matches avant le comeback du Valaisan. Le portier bernois Akira Schmid a signé 44 arrêts, Philadelphie marquant le 3-3 à 51 secondes de la fin du temps réglementaire.

Les Coyotes de Janis Moser ont également décroché jeudi une troisième victoire d'affilée, et en prolongation. Arizona a battu l'Avalanche 4-3, avec un assist du défenseur biennois à la clé. Fin de série en revanche pour Roman Josi et Nashville: les Predators, qui restaient sur six succès de suite, ont été écrasés 6-1 par Minnesota dans le Tennessee.

/ATS