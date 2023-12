Un 3e succès de suite pour les Devils

Les Devils ont cueilli vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey est allé s'imposer 6-2 à Ottawa, où Nico Hischier fut le seul Suisse à s'illustrer sur le plan comptable.

Le capitaine des Devils s'est fait l'auteur d'un assist sur le 5-1, inscrit par le défenseur Brendan Smith à la 44e minute. 'Muet' lors de ses trois précédentes sorties, le Valaisan affiche désormais 16 points - dont 9 assists - à son compteur 2023/24, en 23 matches.

Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont en revanche pas inscrit le moindre point pour les Devils, qui ont fait la différence grâce au duo Jesper Bratt (1 but, 3 assists)/Jack Hughes (1 but, 2 assists). Nico Daws a effectué 25 arrêts pour sa première titularisation de la saison dans le camp de New Jersey.

Philipp Kurashev a quant à lui signé son 15e assist de la saison lors d'un match perdu 5-4 après prolongation par Chicago à Dallas. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 4-4, marqué à la 58e par les Blackhawks qui avaient mené 2-0 avant d'encaisser quatre buts d'affilée.

