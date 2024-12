Un 3e succès de suite pour les Devils, un 18e but pour Hischier

La courte pause de Noël n'a pas stoppé l'élan de New Jersey en NHL.

Les Devils ont battu Carolina 4-2 vendredi à Newark pour décrocher un troisième succès consécutif, le sixième dans leurs sept dernières sorties.

Deux des trois 'Swiss Devils' se sont illustrés. Le capitaine Nico Hischier a marqué son 18e but de la saison pour permettre à son équipe de prendre pour la première fois l'avantage (17e, 2-1. Le défenseur Jonas Siegenthaler a quant à lui été crédité d'un assist 42 secondes plus tôt sur le 1-1 signé Ondrej Palat.

Timo Meier est en revanche resté 'muet' après avoir inscrit au moins 1 point dans ses trois précédentes rencontres. Comme ses deux compatriotes, il n'était pas sur la glace lorsque les Devils ont forcé la décision au deuxième tiers sur des réussites de Luke Hughes (25e, 3-2) et de Dawson Mercer (29e, 4-2).

Cette victoire, sa 24e de la saison en 38 matches disputés, permet à New Jersey de conforter sa 1re place dans la Conférence Est avec 51 points. Les Devils possédaient vendredi soir 3 unités d'avance sur les Washington Capitals, qui ont toutefois joué quatre matches de moins.

La reprise fut plus difficile pour les autres Suisses engagés vendredi. Roman Josi et les Predators ont été battus 7-4 à St. Louis, le Bernois affichant un bilan de -3 à l'issue de cette partie. Lian Bichsel et les Stars se sont inclinés 3-2 après prolongation face à Minnesota, alors que Philipp Kurashev et les Blackhawks ont été écrasés 6-2 à Buffalo.

