Un 4e succès en 5 matches pour les Devils

Battus 3-0 par St. Louis mercredi, les Devils ont parfaitement réagi pour cueillir vendredi un cinquième succès dans leurs six derniers matches.

New Jersey s'est imposé 5-4 à Detroit grâce avant tout à son efficacité en supériorité numérique.

Les Devils ont trouvé la faille à trois reprises avec un homme de plus sur la glace, face il est vrai au plus mauvais 'box-play' de la Ligue. Suspendu deux jours plus tôt face aux Blues, Timo Meier a converti l'un de ses avantages numériques.

L'Appenzellois a inscrit son 8e but de la saison après 18'00, permettant à New Jersey d'égaliser à 2-2 après avoir été mené 2-0. Les Devils ont bénéficié de ce 'power play' après un coach's challenge perdu par Detroit sur le premier but de New Jersey.

Nico Hischier s'est également illustré vendredi. Auteur de la passe décisive sur le 2-1 signé Dougie Hamilton à la 17e, le capitaine des Devils a marqué le 3-3 à 5 contre 5 à la 32e sur un assist de Timo Meier pour sa 14e réussite dans ce championnat, sa 150e au total en saison régulière.

Hischier, qui affiche désormais 26 unités à son compteur personnel en 2024/25, a été désigné deuxième étoile de cette rencontre. La première est revenue au centre américain Jack Hughes, qui a assuré le succès des Devils en marquant le 5-3 à la 44e, sur un 'power play' provoqué par Nico Hischier.

Suter décisif

Pius Suter s'est lui aussi montré décisif vendredi dans un match gagné 4-3 en prolongation par Vancouver à Buffalo, même si sa prestation ne lui a pas valu de distinction. Le centre zurichois a réalisé un assist sur le premier but des Canucks avant de signer sa 8e réussite de la saison (50e, 3-1).

Roman Josi a quant à lui brillé en vain au lendemain de Thanksgiving. Le défenseur bernois a réalisé un doublé pour les Predators, battus 3-2 après prolongation face au Tampa Bay Lightning de Janis Moser. Il s'agit de la troisième défaite d'affilée pour Nashville, la septième dans leurs neuf derniers matches.

