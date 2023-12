Un 5e succès consécutif pour les Coyotes

Les Coyotes de Janis Moser ont signé lundi leur cinquième succès consécutif en NHL en écrasant Washington 6-0. Le Biennois a réussi un assist face aux Capitals.

'J.J.' Moser a été crédité de sa dixième mention d'assistance de la saison sur le 6-0, marqué par Nick Bjugstad à la 57e minute. Le défenseur de 23 ans affiche désormais 12 points à son compteur personnel en 24 matches, avec un bilan global flatteur de +11 qui le place dans le top 20 de la Ligue.

Les Coyotes ont fait la différence dans le premier tiers en marquant à cinq reprises. Durant leur série de cinq victoires, la plus longue pour la franchise depuis début 2019 (six succès d'affilée à l'époque), Arizona a battu les cinq derniers vainqueurs de la Coupe Stanley: Vegas, Colorado, Tampa Bay, St. Louis et Washington.

Seul autre Suisse engagé lundi en NHL, Nino Niederreiter a également connu la victoire. Le Grison est en revanche resté 'muet' dans un match remporté 2-1 par Winnipeg face à Carolina quelques heures après qu'il avait prolongé pour trois ans et 12 millions le contrat le liant aux Jets. Il n'a d'ailleurs pas inscrit le moindre point dans ses cinq dernières sorties.

/ATS