Un 5e succès de suite pour les Devils

Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont cueilli lundi leur cinquième succès consécutif en NHL. New Jersey est allé s'imposer 4-3 aux tirs au but sur la glace des Sharks de Timo Meier.

Partenaires de ligne en équipe de Suisse, Nico Hischier et Timo Meier ont été respectivement désignés troisième et première étoile à l'issue de cette partie. Le centre des Devils et l'ailier des Sharks ont tous deux réussi un but et un assist, pour porter leur total de la saison à 43 et 45 points.

Passeur décisif sur l'ouverture du score signée Ryan Graves après 29'' de jeu seulement, Nico Hischier a inscrit le 2-2 11'' après l'entame de l'ultime période. Il a ainsi atteint la barre des 20 buts dans ce championnat 2022/23 (en 43 matches), à une unité de son record établi en 2021/22 (21 réussites en 70 apparitions).

Les Devils ont forcé la décision au 'shootout' pour décrocher une septième victoire de suite loin de leurs bases, après avoir égalisé à 3-3 à 10'' de la fin du troisième tiers-temps. Timo Meier avait marqué son 25e but de la saison pour permettre aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 17e, avant de réaliser l'assist décisif sur le 2-1 d'Erik Karlsson à 4'' de la fin du tiers initial.

Roman Josi s'est également illustré lundi en NHL. Le capitaine des Predators a montré la voie à suivre face aux Calgary Flames, ouvrant la marque après 8'26'' dans un match gagné 2-1 par Nashville. Le Bernois affiche désormais 35 points (12 buts, 23 assists) à son compteur 2022/23.

