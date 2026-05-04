Un 6e succès en 6 matches pour Carolina

Carolina a enchaîné lundi un 6e succès en 6 matches depuis le début des play-off de NHL. Les ...
Un 6e succès en 6 matches pour Carolina

Un 6e succès en 6 matches pour Carolina

Photo: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker

Carolina a enchaîné lundi un 6e succès en 6 matches depuis le début des play-off de NHL.

Les Hurricanes ont pris l'avantage 2-0 dans leur série face à Philadelphie après avoir 'balayé' Ottawa au 1er tour.

Mais ce deuxième succès face aux Flyers a été acquis dans la douleur. Les Canes se sont imposés 3-2 après prolongation sur une réussite de Taylor Hall après 18'54 en 'overtime', après avoir été menés 2-0. Il s'agissait de leur 43e tir cadré dans cette partie (contre 36 pour les Flyers).

Philadelphia avait pris les commandes (2-0) en marquant deux fois en l'espace de 39 secondes à la 5e minute. Menés pour la première fois au score dans ces play-off, les Hurricanes ont recollé grâce à des buts de l'ex-Biennois Nikolaj Ehlers (11e, 2-1 en 'powerplay') et de Seth Jarvis (52e, 2-2), avant de forcer la décision en prolongation.

L'autre match de la soirée a vu Vegas - chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire - s'imposer 3-1 face à Anaheim en ouverture de leur demi-finale de Conférence Ouest. Ivan Barbashev a inscrit le but de la victoire à la 56e, Mitch Marner scellant le score dans une cage vide à 6'' de la fin.

/ATS
 

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