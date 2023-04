Un 72e point pour Hischier, un 37e but pour Meier

New Jersey semble retrouver son rythme à l'approche des play-off de NHL.

Les Devils ont dominé les Blackhawks 6-3 samedi à Chicago pour cueillir un troisième succès dans leurs quatre derniers matches, grâce notamment aux trois points cumulés par Nico Hischier et Timo Meier.

Cette victoire, leur deuxième d'affilée, permet aux Devils de rester dans la course pour la 1re place de la Metropolitan Division. Avec 104 points, la franchise de Newark accuse cependant toujours un point de retard sur les Carolina Hurricanes, qui se sont imposés 3-0 à Montréal et ont un match de plus à jouer.

Nico Hischier a été crédité d'un assist sur le 6-3 marqué dans un filet désert par Dawson Mercer à 2'02'' de la fin du match. Crédité d'un assist sur le 2-2 d'Erik Haula (36e), Timo Meier a inscrit le 5-3 en faisant le tour de la cage à la 57e. Il a terminé cette partie avec un bilan de +3.

L'ailier appenzellois a passé la barre des 60 points samedi, signant son 37e but - un record pour lui - et son 24e assist. Son capitaine valaisan affiche quant à lui 72 points à son compteur personnel. Plus discret, Jonas Siegenthaler a fait le job en défense avec deux charges et deux tirs bloqués.

Fiala à hauteur d'Hischier

Nico Hischier a par ailleurs vu Kevin Fiala revenir à sa hauteur en tête du classement des meilleurs pointeurs suisses. L'attaquant saint-gallois a réussi son 23e but et son 49e assist de la saison samedi lors d'un match remporté 3-1 par les L.A. Kings à Seattle. Il a scellé le score dans la cage vide.

A noter également le superbe but, son septième dans cet exercice 2022/23, marqué par Janis Moser. Le défenseur biennois a trouvé la faille d'un tir dans la lucarne en supériorité numérique, inscrivant le but de l'espoir - le 1-3 - pour des Coyotes qui se sont finalement inclinés 2-7 face aux San Jose Sharks.

