Un 8e succès en 10 matches pour Hischier et les Devils

Les Devils ont cueilli samedi un 8e succès en 10 matches disputés depuis le retour de blessure de Nico Hischier.

Le centre valaisan a d'ailleurs réussi 2 points dans un match gagné 6-3 à Columbus, atteignant ainsi la barre des 300 points en saison régulière.

Absent durant un mois, Nico Hischier a cumulé 12 points en 10 matches joués depuis son 'comeback' fin novembre face à Buffalo. Samedi, il a été crédité d'un assist sur le 4-2 signé Jack Hughes en supériorité numérique (35e) avant d'inscrire lui-même le 5-2 à la 43e sur une offrande de Jesper Bratt.

Ce but, son septième en 17 parties livrées cette saison, constitue le 300e point de Nico Hischier en saison régulière en 398 matches. Auteur d'un triplé face aux Blue Jackets, Jack Hughes a quant à lui passé le cap des 100 buts en saison régulière samedi soir (101 désormais, en 244 matches).

Les autres membres de la colonie suisse des Devils n'ont pas tenu les premiers rôles. Akira Schmid n'a réussi que 23 parades (88,5% d'arrêts), alors que Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés 'muets'. L'attaquant appenzellois en est d'ailleurs à sept matches d'affilée sans le moindre point à son actif.

Un 27e point pour Fiala et pour Josi

Trois autres Helvètes se sont toutefois illustrés samedi en NHL. Nino Niederreiter a ainsi marqué son 8e but de la saison avec les Jets dans un match remporté 6-2 par Winnipeg face à Colorado. Les Jets ont ainsi gagné six de leurs sept dernières parties.

Kevin Fiala et Roman Josi ont tous deux réussi leur 27e point de la saison, délivrant chacun un assist. Le St-Gallois et les Kings ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 3-2 aux tirs au but à Seattle, alors que le Bernois et les Predators ont dominé Washington 3-1 pour signer leur quatrième succès d'affilée.

/ATS