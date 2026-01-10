Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Tampa Bay traverse une période faste en NHL. Le Lightning de Janis Moser a cueilli sa neuvième ...
Photo: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton

Tampa Bay traverse une période faste en NHL.

Le Lightning de Janis Moser a cueilli sa neuvième victoire d'affilée samedi en écrasant les Flyers 7-2 à Philadelphie. La franchise floridienne pointe au 3e rang de la Conférence Est avec 57 points.

L'homme du match fut Nikita Kucherov, auteur de 4 points (2 buts, 2 assists). Quatrième meilleur compteur de la Ligue, l'attaquant russe a d'ailleurs amassé 23 points sur ses neuf dernières sorties et totalise désormais 65 unités à son tableau de chasse 2025/26.

Janis Moser est resté 'muet' dans cette partie, sa 300e en saison régulière de NHL, comme lors des deux précédentes. Mais la solidité du défenseur biennois est impressionnante: il a terminé cette rencontre avec un bilan de +3, et affiche un +15 sur les neuf derniers matches remportés par son équipe (+35 sur la saison, ce qui le place au 3e rang de la Ligue!).

/ATS
 

