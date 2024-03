Un Romand pour succéder à Genève?

Les play-off de National League commencent ce soir avec Zurich-Bienne et Fribourg-Lugano. Lausanne entre quant à lui en lice dimanche face à Davos.

Et si un autre club romand imitait Genève-Servette en allant chercher le titre cette saison? Même si la route est longue et les Zurich Lions impressionnants, la question est loin d'être saugrenue. Parce que Fribourg et Lausanne ont démontré toute leur solidité durant les 52 matches de saison régulière.

En terminant 2e avec 102 points, un record pour le club, Fribourg-Gottéron a prouvé sa constance tout au long de l'exercice. Emmenés par un flamboyant Marcus Sörensen, meilleur compteur de National League avec 63 points (dont 31 buts), les Dragons ont le droit d'avoir des ambitions. Battus 2-0 par Lugano en pré-play-off l'an dernier, les hommes de Christian Dubé ont une revanche à prendre, mais pas forcément sur les Tessinois. Plutôt une revanche à prendre par rapport à eux-mêmes.

Troisième derrière Fribourg avec là aussi un record de points à la clef (91), le LHC peut s'autoriser à envisager les demi-finales, un exploit accompli à une seule reprise dans l'histoire du club en 2019. Les Lions ont eux aussi connu une superbe séquence avec sept succès consécutifs entre les mois de novembre et décembre. Sans deux parties face à leur bête noire Rapperswil, les Vaudois auraient certainement fait mieux. Par la suite, la seule fois où ils ont connu une série négative remonte à la fin janvier/début février avec trois défaites, dont une face à... Rapperswil. Fort heureusement pour la troupe de Geoff Ward, les Saint-Gallois sont en vacances.

Meilleure équipe en infériorité numérique, le LHC s'appuie sur un excellent duo de gardiens composé de Connor Hughes et Kevin Pasche. Arrivé de Fribourg, Hughes affiche un pourcentage d’arrêts de 94,01% en 19 parties. Pasche en est lui à 92,46% en 20 rencontres. Lausanne peut en outre compter sur une belle homogénéité en attaque avec sept attaquants à plus de 11 buts. De quoi permettre à Geoff Ward de ne pas se reposer uniquement sur un trio offensif.

Reste que si Dragons et Lions lausannois ont de quoi viser le dernier carré, le favori au titre demeure Zurich. L'équipe dirigée par Marc Crawford n'a connu que deux séquences négatives, toutes au mois de janvier. Trois défaites de rang (une aux tirs au but et deux en prolongation), puis deux revers en 'back to back' contre Kloten lors du derby zurichois. Difficile donc d'imaginer Bienne refaire le coup de la saison dernière en demi-finale, lorsque les Seelandais avaient balayé le 'Z' 4-0.

/ATS