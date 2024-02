Un but, un assist et la première étoile pour Kevin Fiala

Kevin Fiala a traversé l’une des plus belles semaines de sa carrière. Le St. Gallois a marqué à trois reprises en trois matches.

Samedi soir face à Anaheim, il a été l’un des grands artisans du succès 3-2 au shootout de Los Angeles avec son 16e but pour le 1-1 et sa 31e passe décisive pour le 2-2 de Drew Doughty. La seule fausse note fut son échec dans la séance des penalties. Mais Pierre-Luc Dubois et Trevor Moore devaient donner la victoire aux Kings. Mais c'est bien Kevin Fiala qui a obtenu la première étoile.

A la faveur de ce succès, Los Angeles est virtuellement l’une des deux formations de la Conférence Ouest au bénéfice d’une wild card qui ouvre les portes des séries finales. La seconde revient pour l’instant à Nashville. Victorieux 4-2 à San Jose, les Predators ont cueilli un quatrième succès de rang. Passeur sur l’ouverture du score de Kiefer Sherwood, Roman Josi a comptabilisé son 53e point de la saison.

Enfin dans le choc au sommet de la soirée, le Vancouver de Pius Suter s’est imposé 3-2 devant Boston pour mettre un terme à une série de quatre défaites de rang. Brock Boeser a inscrit le but de la victoire après 1’34’’ de jeu dans la prolongation. Pius Suter est resté 'muet' dans cette rencontre qui permet aux Canucks de redevenir, avec leurs 82 points, la meilleure équipe de la Ligue.

