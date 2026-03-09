Un derby lémanique en quarts de finale des play-off

Lausanne affrontera Genève lors des quarts de finale des play-off de National League. Les Aigles ont terminé leur saison sur un succès 7-0 sur Kloten, les Lions ont eux été battus par Ajoie 3-2 tab.

L'intérêt de cette 52e et ultime journée de championnat était de connaître le classement des places 3 à 6 puisque tout le reste était plus ou moins sous toit. Hormis cette confrontation lémanique, Zurich (4e) se frottera à Lugano (5e). Les Lions ont dominé Langnau 2-0, alors que les Tessinois ont disposé de Zoug 4-1.

Grâce à cette fessée face à un Kloten déjà en vacances, Genève-Servette termine la saison régulière à la troisième place. Et pas besoin de chercher d'où la lumière est venue dans les rangs grenat. Comme d'habitude, ce sont les Finlandais qui ont donné le ton et plus précisément Sakari Manninen. Le centre de la première ligne a ouvert le score après 56 secondes de jeu et il a doublé la mise à une seconde de la première pause. C'est ce qu'on appelle marquer dans les moments-clés.

Le 3-0 signé Saarijärvi à la 22e a définitivement mis fin à tout semblant de suspense, ce d'autant que les Genevois ont ajouté deux buts dans ce tiers médian. Un doublé de Granlund en fin de partie a conclu la soirée comme elle avait commencé.

Lausanne maladroit, Fribourg chanceux

Opposé à Ajoie, Lausanne n'avait a priori pas la tâche la plus compliquée. Mais le LHC est retombé dans ses travers avec une maladresse impardonnable. Les Lions se sont inclinés 3-2 tab, alors qu'ils auraient dû classer l'affaire bien avant.

Les Vaudois ont ouvert le score à la 23e en power-play grâce à Czarnik. Les joueurs de Geoff Ward ont ensuite dû composer avec la pénalité de cinq minutes à Sansonnens. Mais même si Mottet a pu égaliser d'un tir puissant (33e), Czarnik a pu redonner l'avantage à ses couleurs en infériorité numérique (35e). Le but de Wick à douze secondes de la pause a surpris étant donné la domination lausannoise.

Dans les rangs vaudois, Antti Suomela a été ménagé. Blessé contre Davos, Théo Rochette sera sur la glace pour la série contre Genève, sauf rechute improbable. De son côté, Ajoie sait qu'il jouera le play-out contre Ambri.

Assuré de la deuxième place, Fribourg avait droit à un derby des Zähringen dans la capitale pour boucler son exercice. Les Dragons ont été opportunistes pour l'emporter 4-3 dans un match que Berne aurait dû gagner avec 48 tirs à 20 en faveur des Ours. Le power-play fribourgeois a bien fonctionné avec deux réussites et notamment celle de Julien Sprunger pour son 11e but de la saison sur le 1-0.

Bienne battu

Qualifié pour le play-in à la 10e place, Bienne n'avait pas grand-chose à jouer lors de son déplacement chez le leader Davos. Non, pour les joueurs de Christian Dubé, il s'agissait avant tout de ne pas perdre de soldats avant les deux parties contre Berne jeudi et samedi. Les Seelandais ont donc soigneusement sorti le papier-bulle pour emballer Harri Säteri et Fabio Hofer, leur attaquant le plus percutant actuellement. Ils ont aussi laissé Toni Rajala à la maison.

Dans ces conditions, les Bernois n'ont pas fait de miracles. Et pourtant en face Josh Holden avait décidé de se passer des services de Stransky, Aeschlimann, Dahlbeck, Kessler, Asplund et Fora, rien que ça! Mais Adam Tambellini en a profité pour inscrire un doublé. Les Biennois ont réduit le score en fin de match pour une défaite 5-2 moins sévère.

Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a pris le meilleur sur Ambri 6-2 avec les trois derniers buts saint-gallois marqués dans la cage vide! Les Lakers accueilleront Zoug pour le play-in. Le vainqueur sera en quarts et le perdant aura une deuxième chance face au gagnant de la série Berne-Bienne.

