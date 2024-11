Un doublé pour le 900e match de Niederreiter

Nino Niederreiter a fêté de la plus belle des manières le 900e match de sa carrière en NHL mardi. Le Grison a marqué un doublé lors du nouveau succès des Jets de Winnipeg face à Utah (3-0).

Niederreiter, 32 ans, a entériné la victoire de la franchise canadienne en troisième période. Il a d'abord fait preuve de grande classe pour battre le portier adverse Karel Vejmelka en rupture, avant d'alourdir la marque dans la cage vide.

Ces deux buts, les 6e et 7e de l'exercice, lui ont logiquement valu la première étoile. Une belle récompense pour son 900e match dans la plus prestigieuse ligue de hockey sur glace du monde

Arrivé en 2023 dans le Manitoba, Niederreiter connaît actuellement l'une des périodes les plus fastes de sa carrière en Amérique du Nord, lui qui est aussi passé par New York, Minnesota, Carolina et Nashville. Après 13 matches, il compte déjà 12 points, comme le nombre de victoires de son équipe qui n'a perdu qu'une seule fois.

Fiala marque encore

Kevin Fiala a lui aussi réussi à faire trembler les filets mardi, lors de la victoire de Los Angeles devant le Wild du Minnesota (5-1). L'attaquant saint-gallois a marqué le 2-1 des Kings en deuxième période en power-play, son 7e but de la saison.

Pas de point en revanche pour Pius Suter, qui a tout de même connu la victoire avec les Canucks de Vancouver contre les Ducks d'Anaheim (5-1). Janis Moser et Tampa Bay ont eux concédé une troisième défaite de rang en s'inclinant 3-2 à Saint-Louis.

