Un hat trick pour Meier face à St. Louis

Timo Meier a signé un triplé jeudi, son premier depuis novembre 2022 et son cinquième en saison régulière de NHL.

L'Appenzellois fut dans tous les bons coups face à St. Louis, réussissant aussi un assist dans un match gagné 4-1 par les Devils.

Auteur des trois premiers buts d'une équipe qui a désespérément besoin de points afin d'atteindre les play-off, Timo Meier a également délivré la passe décisive sur le 4-1 signé Erik Haula dans une cage vide à 59'' de la fin du match. Il affiche désormais 33 points à son compteur 2023/24.

Auteur de six buts dans ses quatre dernières sorties pour justifier enfin ses 8,8 millions de dollars de salaire annuel, Meier a été désigné première étoile du match. La deuxième est revenue à son capitaine Nico Hischier, auteur de deux assists pour ses 46e et 47e points de la saison. Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point jeudi, alors qu'Akira Schmid est resté sur le banc des Devils.

Cette victoire, la première sous les ordres du coach intérimaire Travis Green et la quatrième seulement dans ses onze dernières parties, permet à New Jersey de mettre fin à une série de trois défaites. Elle replace en outre les Devils, actuellement 11es de leur Conférence, à six points du dernier ticket disponible pour les séries finales à l'Est.

Fiala décisif

Deux autres Suisses se sont illustrés jeudi en NHL. Roman Josi a signé un assist - pour son 62e point de la saison - lors d'une partie gagnée 4-2 par Nashville face aux Buffalo Sabres. Vainqueurs de neuf de leurs dix derniers matches et 7es de la Conférence Ouest, les Predators sont idéalement placés pour accéder aux play-off.

Kevin Fiala a quant à lui inscrit son 20e but dans cet exercice 2023/24, atteignant cette barre pour la sixième fois dans la Ligue nord-américaine. L'attaquant saint-gallois a offert la victoire aux Kings, vainqueurs 4-3 des Senators d'Ottawa, en trouvant la faille après 2'00'' de jeu en prolongation d'un tir du revers après avoir remarquablement protégé son puck. Il en est à 56 points cette saison.

