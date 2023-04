Un héros nommé Akira Schmid

Akira Schmid sera-t-il le facteur X pour New Jersey ? Etincelant au Madison Square Garden, le portier bernois a rallumé la flamme pour les Devils, victorieux 2-1 des Rangers.

A la faveur de ce succès obtenu grâce à une réussite du défenseur Dougie Hamilton après 11'36'' de jeu dans la prolongation, New Jersey n'est plus mené que 2-1 par New York dans cette série. L'acte IV aura lieu lundi toujours au Madison Square Garden.

Titularisé à la place du Tchèque Vitek Vanecek qui avait concédé neuf buts sur les 52 tirs qui lui avaient été adressés lors des deux premiers matches perdus 5-1 par les Devils, Akira Schmid a livré la marchandise au-delà de toutes les espérances. Le Bernois a réussi 35 arrêts dont deux magnifiques en prolongation. Il ne fut battu que par Chris Kreider à la 24e. Les Devils pouvaient égaliser à la 31e grâce à Jack Hughes sur une séquence à 5 contre 4.

'Son calme m'a bluffé'

Troisième rookie à défendre la cage des Devils en play-off après Sean Burke en 1988 et Martin Brodeur en 1994, Akira Schmid s'est efforcé d'aborder cette rencontre, si cruciale pour son équipe, comme n'importe quelle autre rencontre. 'Mais ce n'était pas évident, avoue-t-il. Heureusement, mes coéquipiers m'ont bien aidé ce soir.' 'Son calme m'a bluffé, souligne pour sa part Nico Hischier. Il a fait les arrêts qu'il devait faire. Il a livré un match extraordinaire.'

Celui du capitaine le fut également. Nico Hischier a, en effet, été impliqué sur le but de Hamilton. De retour dans l'alignement, Jonas Siegenthaler était sur la glace lors du but des Rangers. Quant à Timo Meier, il a bénéficié d'une occasion en or dans la prolongation annihilée toutefois par Igor Shesterkin.

El Nino buteur mais battu

Comme New Jersey, Winnipeg est mené 2-1 par Vegas dans la Conférence Ouest. Les Jets ont perdu sur leur glace l'acte III sur une réussite de Michael Amadio après 3'40'' de jeu dans la... deuxième prolongation. Mené 4-1, Winnipeg égalisé grâce à Adam Lowry à 22'''de la sirène. Nino Niederreiter avait sonné la révolte dans ce troisième tiers. El Nino a inscrit le 4-2 à la 43e d'un tir de poignet dans la lucarne.

A Seattle en revanche, le Colorado de Denis Malgin a pris la main. Victorieux 6-4 du Kraken grâce notamment à un doublé de Nathan MacKinnon, le tenant du titre mène 2-1 dans la série. Denis Malgin n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 7'37'' pour accuser un bilan de -1.

/ATS