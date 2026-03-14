Un match à quatre points pour Nico Hischier

Nico Hischier a sorti le grand jeu pour permettre aux New Jersey Devils de battre les Los Angeles Kings. Le Haut-Valaisan a inscrit deux buts et délivré deux assists samedi soir.

Le no 1 de la draft 2017 a inscrit le 2-0 à la 12e sur une passe de Timo Meier. L'Appenzellois a lui réussi le 6-4 dans la cage vide sur une passe de son compatriote. Le 23e goal de la saison pour Hischier est lui venu à la 53e en power-play. Et sur le 5-4 de Jack Hughes à la 58e, c'est lui qui a délivré la passe victorieuse.

Troisième Suisse sur la glace, Jonas Siegenthaler a connu une soirée normale, sans éclats particuliers. Dans les rangs des Kings, Kevin Fiala est bien entendu toujours blessé.

Ce succès ne permet toutefois pas aux Devils d'envisager les play-off puisqu'ils comptent 12 points de retard sur la dernière équipe qualifiée actuellement.

Succès 3-2 pour Lian Bichsel avec Dallas, défaite pour Janis Moser 4-2 avec Tampa Bay contre les Hurricanes. Akira Schmid a assisté au succès de Vegas 4-0 depuis le banc, alors que Philipp Kurashev était surnuméraire lors de la victoire des Sharks 4-2 sur Montréal.

/ATS