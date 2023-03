Un point et une victoire de plus pour Denis Malgin

Denis Malgin a été le seul Suisse à soigner ses statistiques lundi soir en NHL. Le Soleurois a comptabilisé un assist pour son 17e point de la saison lors du succès 5-1 de Colorado à Anaheim.

Champion en titre, Colorado monte en régime avant les séries finales. L'Avalanche a, en effet, remporté neuf de ses dix derniers matches pour consolider sa deuxième place de la Central Division, à un point de Minnesota. Face à des Ducks qui ont concédé une... 51e défaite, Denis Malgin a été impliqué sur le 3-1 de Jack Johnson.

A l'Est, New Jersey s'est incliné 5-1 à New York devant les Islanders. Deux jours après l'officialisation de leur qualification pour les play-off, les Devils n'ont pas pu masquer une retenue sans doute compréhensible. 'Nous avons affronté une équipe qui se bat désespérément pour une place en play-off, souligne Timo Meier. Elle a gagné plus de duels, elle a joué plus dur...'

/ATS