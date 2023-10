Un premier but décisif pour Roman Josi

Roman Josi a choisi le moment idéal pour inscrire son premier but de la saison en NHL samedi.

Le capitaine des Predators a trouvé la faille en prolongation face à Toronto, qui s'est incliné 3-2 à Nashville. Il a été désigné première étoile du match.

Auteur de la passe décisive sur le 1-1 signé Ryan O'Reilly à la 16e pour son 4e assist dans cet exercice 2023/24, Roman Josi a trompé le gardien des Maple Leafs Ilya Samsonov d'un tir précis du poignet après 2'13'' en 'overtime'. Le défenseur bernois n'avait pas marqué le moindre but depuis le 16 mars.

'C'était un match très intense, très rapide. Il est évident que Toronto possède une grande puissance de feu à l'avant, de très bons joueurs', a relevé Roman Josi, cité sur le site officiel de la NHL. 'Avoir trouvé un moyen d'obtenir deux points est très important pour notre équipe', laquelle a gagné trois de ses quatre derniers matches.

Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets samedi en NHL, mais en vain. Nino Niederreiter a réussi son deuxième but de la saison - ainsi que son 4e assist - dans un match perdu 4-3 aux tirs au but par Winnipeg à Montréal. Auteur quant à lui de son 10e assist dans cet exercice 2023/24, Kevin Fiala a aussi connu la défaite avec Los Angeles qui s'est incliné 4-3 aux tirs au but face à Vegas.

/ATS