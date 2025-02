Un succès précieux pour Vancouver

Pius Suter a comptabilisé son 25e point de la saison lors du succès 2-1 de Vancouver à San Jose. Le Zurichois a délivré une 11e passe décisive sur l’ouverture du score de Dakota Joshua à la 49e.

Il fut, en revanche, sur la glace lors de l’égalisation de Tyler Toffoli à 1'28’’ de la sirène. Mais Pius Suter et les Canucks devaient rafler la mise sur un penalty de Drew O’Connor après 33’’ de jeu dans la prolongation. Cette 25e victoire permet à Vancouver de basculer du bon côté de la barre avec une marge de 2 points sur Calgary.

Dans les autres rencontres de la soirée, New Jersey, sans ses blessés Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, s’est incliné 3-1 à domicile devant Vegas. Timo Meier n’a pas été impliqué sur le but des Devils inscrit par Ondej Palat à la 56e alors que le score était déjà de 3-0. L’Appenzellois a accusé un bilan de -1.

Un 879e but pour Alex Ovechkin

A Pittsburgh où Washington s’est imposé 4-3, Alex Ovechkin a fait un pas de plus vers le record des 894 buts de Wayne Gretzky. Le Russe a inscrit le 1-1 pour son 879e goal, le 26e de la saison.

Buteur lors des quatre derniers matches des Capitals, Alex Ovechkin patine dans le bon rythme pour battre encore ce printemps ce fabuleux record. La prochaine étape de cette quête sera la réception de Utah dimanche à 12h.30.

/ATS