Une 10e défaite en 11 matches pour les Kings

Roman Josi a remporté le 'derby' suisse qui l'opposait à Kevin Fiala jeudi en NHL. Les Predators se sont imposés 2-1 sur la glace des L.A. Kings, qui ont ainsi perdu 10 de leurs 11 derniers matches.

Le défenseur bernois et l'attaquant saint-gallois ont tous deux réussi un assist jeudi, Josi sur le 1-0 signé Ryan O'Reilly à la 28e et Fiala sur le 1-1 marqué par Drew Doughty 56 secondes plus tard, à chaque fois en supériorité numérique. C'est Gustav Nyquist qui a inscrit le but de la victoire pour Nashville, à la 34e minute.

Vainqueurs quant à eux de trois de leurs quatre derniers matches, les Predators (51 points) ont ainsi dépassé les Kings (50 points, mais avec trois matches en moins) au classement. Josi et Fiala se tiennent d'ailleurs également de très près cette saison: ils affichent tous deux 38 points à leur compteur personnel.

Un deuxième 'derby' helvétique figurait au menu jeudi. Il a vu les Canucks de Pius Suter s'imposer 2-1 face aux Coyotes de Janis Moser pour devenir la première équipe à atteindre la barre des 30 victoires dans ce championnat 2023/24. L'attaquant zurichois et le défenseur seelandais sont restés 'muets' dans cette partie.

