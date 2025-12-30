Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg

Photo: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE

Rien ne va plus pour les Jets de Nino Niederreiter. Winnipeg a subi sa sixième défaite consécutive lundi en NHL, s'inclinant 3-1 face aux Edmonton Oilers.

Les Jets ont pourtant dominé les débats, cadrant 42 tirs contre 21 pour les Oilers. Mais ils se sont heurtés à un Calvin Pickard impeccable devant le filet d'Edmonton, et ont manqué d'efficacité notamment en supériorité numérique (0/3 dans cet exercice).

Nino Niederreiter est une nouvelle fois resté 'muet', ne cadrant pas le moindre tir. Sa disette personnelle a de quoi inquiéter: l'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point dans ses 13 dernières sorties.

Roman Josi a en revanche trouvé le chemin des filets lundi soir, ce qui lui a valu la troisième étoile. Le défenseur bernois des Predators a signé sa 4e réussite de la saison dans un match gagné 4-3 par Nashville sur la glace du Mammoth de l'Utah. Les Predators ont ainsi gagné quatre de leurs cinq derniers matches.

Les Kings de Kevin Fiala (1 assist lundi) et les Blues, privés de Pius Suter (blessé à une cheville), ont par ailleurs subi les foudres des deux équipes en forme du moment. Los Angeles s'est incliné 5-2 face à l'Avalanche, qui a signé lundi un 8e succès d'affilée, alors que St. Louis a été battu 4-2 par les Sabres, qui en sont quant à eux à 9 victoires d'affilée.

/ATS
 

