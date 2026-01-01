Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Janis Moser et le Lightning tiennent la grande forme. Tampa Bay a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NHL, en allant s'imposer 5-3 sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Mené 2-1 puis 3-2, après que Kevin Fiala avait inscrit son 14e but de la saison à la 42e minute en supériorité numérique, Tampa Bay a retourné la situation dans les dernières 3'19 du match. Goncalves a marqué le 4-3 à la 59e, 98 secondes après que Cirelli avait égalisé à 3-3. Kucherov a scellé le score dans un filet désert à la 60e.

Janis Moser a signé un assist dans cette partie pour son 14e point dans cet exercice 2025/26, terminant avec un bilan de +2. Kevin Fiala, qui a aussi délivré un assist jeudi pour porter son total de la saison à 27 points, a pour sa part rendu une fiche de -3 à l'issue de cette rencontre.

Roman Josi a également marqué en vain jeudi. Le capitaine de Nashville a signé sa 5e réussite de la saison, la troisième dans ses cinq dernières sorties, dans un match perdu 4-1 par les Predators à Seattle. Le défenseur bernois a trouvé la faille à la 38e, en 'powerplay', pour le 3-1 de l'espoir.

A noter par ailleurs la huitième défaite consécutive subie par les Jets. Winnipeg, qui avait laissé Nino Niederreiter dans les tribunes jeudi, s'est incliné 6-5 à Toronto après avoir pourtant mené 4-1 à la 26e minute. L'ex-Lion de Zurich Auston Matthews a brillé dans le camp des Maple Leafs en réalisant un triplé.

/ATS