Une Coupe Spengler qui a laisse des traces

La Coupe Spengler n’a pas vraiment fait du bien à Ambri-Piotta. Les Tessinois ont concédé une troisième défaite de rang depuis leur élimination en quart de finale du tournoi grison.

Sur leur glace, ils se sont inclinés 5-2 devant Berne après avoir pourtant mené à deux reprises au score. Coupable de n’avoir pas réussi le break sur la fin du premier tiers-temps, Ambri a été la victime du grand réveil de Joël Vermin. L’ancien joueur de Lausanne et de Genève a signé le 2-2 pour son premier but depuis 15 matches avant de servir Thierry Schild 101’’ plus tard pour le 3-2.

Victorieux pour la quatrième fois de suite Berne devrait se qualifier directement pour les play-off après deux saisons bien moroses.

/ATS