Une deuxième victoire pour la Suisse

Deuxième match de préparation en vue du Championnat du monde à Herning et deuxième victoire suisse. A Herisau, les Helvètes ont dominé la Slovaquie 5-3.

Après avoir gagné 4-3 ap jeudi soir contre ce même adversaire, les joueurs de Patrick Fischer ont réussi une bonne sortie, bien que tout ne soit pas parfait. Tyler Moy et Dario Rohrbach forment un joli duo, alors que Fabian Ritzmann a su imposer son gabarit en marquant un doublé.

Les joueurs de Patrick Fischer ont commencé cette partie de la pire des manières. Une perte de puck et voilà les Slovaques en tête après seulement 43 secondes de jeu. Heureusement, sur leur premier power-play, les Suisses n'ont eu besoin que de sept secondes pour égaliser grâce à Dario Rohrbach sur une passe de Tyler Moy. Le top scorer de Langnau poursuit sa magnifique saison, lui qui avait offert la victoire en prolongation la veille.

Les Helvètes ont pris l'avantage par Biasca (15e), mais Martin Fasko-Rudas a pu niveler la marque à la 17e. Dans le tiers médian, Ritzmann (27e) et Bader (34e) ont pu donner de l'air à leur sélection, avant que Kaslik ne réduise le score en avantage numérique à la 36e. Au cours de la troisième période, la Suisse a pu maintenir son avantage et clore les débats par un but dans la cage vide.

Les hommes de Fischer vont maintenant avoir droit à une semaine de pause avant deux matches contre la France à Marseille le week-end prochain.

