Une montagne de regrets pour les Devils

Fin de série pour New Jersey ! Invaincus depuis onze rencontres à l'extérieur, les Devils se sont inclinés 4-3 devant les Rangers au Madison Square Garden.

New York a forcé la décision grâce à une réussite de Filip Chtyl après 2'15'' de jeu dans la prolongation. Au final, les Devils peuvent nourrir une montagne de regrets. Le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers vont, en effet, se demander encore longtemps comment ils ont pu perdre cette rencontre.

New Jersey a, en effet, mené 2-0 à la cinquième minute grâce à l'ouverture du score de Nico Hischier pour sa treizième réussite de la saison sur un assist de Jonas Siegentahler, et un but de Dawson Mwrcer. Au deuxième tiers, Jack Hughes devait rater un penalty qui aurait permis à New Jersey de mener 4-1. Quelques instants après l'échec de Hughes, les Rangers égalisaient avec deux buts inscrits en l'espace de... 7 secondes.

Comme Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, Roman Josi et Nino Niederreiter n'ont cueilli qu'un seul point lundi soir. Nashville s'est, en effet, incliné 1-0 en prolongation à St. Louis pour une troisième défaite de rang. Brayden Schenn a inscrit l'unique but de la rencontre après 2'23'' de jeu dans l'overtime.

