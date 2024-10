Une première victoire pour les Suisses de New Jersey

Les New Jersey Devils ont donné le coup d'envoi de la saison de NHL vendredi en s'imposant face aux Buffalo Sabres à Prague (4-1). Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont marqué leurs premiers points.

Dans la même patinoire où ils avaient perdu la finale des Mondiaux face à la République tchèque en mai, le trio helvétique des Devils a bien lancé son exercice 2024/25. Si Timo Meier n'a pas comptabilisé, ses deux compatriotes se sont illustrés sur la glace tchèque.

Le défenseur Jonas Siegenthaler a délivré un assist sur le deuxième but de New Jersey lors du premier tiers-temps (16e). Son capitaine Nico Hischier a quant à lui inscrit le but du 3-0, reprenant un centre plein axe de son compère d'attaque Nathan Bastian d'un tir du poignet (24e).

Les deux équipes s'affronteront à nouveau samedi à Prague avant de retourner en Amérique du Nord pour la suite de la saison régulière de la NHL.

/ATS