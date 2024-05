Une septième victoire pour les Canadiens

Le Canada a battu la Tchéquie 4-3 après prolongation mardi au Championnat du monde à Prague.

Un but de Dylan Cozens en prolongation et en infériorité numérique a permis aux joueurs d'André Tourigny de signer une septième victoire consécutive. Ils affronteront la Slovaquie en quart de finale.

Ce succès des Canadiens a pour conséquence que la Suisse peut terminer 2e de son groupe si elle bat la Finlande à 20h20. Car si l'on connaît les huit qualifiés pour les quarts de finale, on ne connaît que deux affiches. L'autre quart assuré, c'est Suède-Finlande.

Les Nordiques se sont qualifiés à la faveur de la défaite de l'Autriche 4-2 contre les Britanniques. Après avoir battu la Finlande à la dernière seconde et remonté un score de 6-1 à 6-6 face au Canada, l'Autriche n'a donc pas réussi à poursuivre son rêve de disputer un premier quart de finale.

Dans l'autre groupe, les Etats-Unis ont battu la Lettonie 6-3. Les Américains sont donc assurés de la deuxième place et de jouer contre le 3e du groupe de la Suisse. Si la Suisse bat la Finlande, peu importe comment, elle sera 2e et jouera contre l'Allemagne. Si elle perd, peu importe comment, elle sera 3e et rencontrera les Etats-Unis dans un remake du quart de 2015 à Ostrava.

/ATS