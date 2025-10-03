Vendredi noir pour les Romands

La soirée de National League a été compliquée pour les Romands, qui se sont tous inclinés vendredi. Défait par Rapperswil (3-2), Fribourg n'est ainsi plus invaincu à domicile.

St-Léonard n'est plus une forteresse imprenable cette saison. Fribourg est tombé dans le piège tendu par Rapperswil-Jona, équipe surprise de ce début d'exercice.

Sans Attilio Biasca, annoncé malade, Roger Rönnberg s'est vu dans l'obligation de brasser ses trios. C'est Jacob De la Rose qui a pris place au centre de la ligne d'attaque complétée par Sandro Schmid et Christoph Bertschy.

Les Dragons ont démarré pied au plancher. Rathgeb a trouvé le poteau sur la première occasion du match, avant qu'Henrik Borgström n'ouvre le score après 65''. Mais 'Rappi' a rapidement réagi grâce à Malte Strömwall (7e), qui s'est construit son but tout seul en récupérant le puck en zone offensive. Dominic Lammer a fêté son anniversaire en inscrivant le 2-1 juste avant la fin du premier tiers.

La première pause n'a pas permis à Fribourg d'inverser le momentum. Un missile de Tyler Moy a permis aux Lakers de faire le break (25e), avant que Loïc Galley, dont la prolongation d'un an a été annoncée juste avant la rencontre, ne sauve les siens.

Christoph Bertschy a profité d'un jeu de puissance pour nettoyer la lucarne et inscrire le 2-3 (40e). Mais au cours d'un troisième tiers intense et disputé, personne n'a réussi à faire trembler les filets. Gottéron en est donc resté à cinq victoires consécutives.

Lausanne craque à Zoug

Comme Fribourg, Lausanne restait sur cinq succès de rang. Le déplacement à Zoug s'annonçait toutefois piégeux, face à une formation capable du meilleur comme du moins bon en ce début de saison.

La rencontre a mal débuté pour les Lions, qui ont concédé le 1-0 de Tomas Tatar après 1'13. Si Austin Czarnik a profité d'un cadeau de Martschini pour égaliser (11e), Jan Kovar a redonné l'avantage aux siens grâce à une malheureuse déviation d'Heldner dans son propre but (20e), au bout d'un premier tiers où les jambes lausannoises ont paru lourdes.

Dominateur, Zoug a logiquement augmenté son avance par Leuenberger (35e). Il a fallu un jeu de puissance pour que Fuchs marque le 3-2 et permette à Lausanne d'espérer (45e). Espoir de courte durée, puisque Senteler a redonné deux longueurs d'avance aux siens en scellant le score à la 49e (4-2).

Genève cherche encore la recette gagnante

Genève-Servette n'a toujours pas trouvé son rythme de croisière, et la régularité fait encore défaut. Sèchement battu par Lugano (5-1), le GSHC a concédé sa troisième défaite lors de ses quatre dernières rencontres. Le retour aux Vernets de Linus Omark, qui avait remporté le titre avec les Aigles en 2023, n'a pas souri aux Genevois.

Trop indiscipliné en début de match, Genève a vu Connor Carrick ouvrir le score en supériorité numérique à la 7e. Simon Le Coultre lui a répondu moins de deux minutes plus tard (9e), mais le défenseur américain s'est fait l'auteur d'un doublé (30e), avant que Thürkauf ne l'imite en frappant deux fois (40e et 49e). Bertaggia a conclu le travail dans la cage vide (58e).

Courtes défaites pour Ajoie et Bienne

Ajoie est pour sa part resté muet à Langnau (1-0). Julian Schmutz a marqué le seul but de la rencontre à la 6e. Les Ajoulots concèdent leur cinquième défaite consécutive et restent lanterne rouge.

La série victorieuse de Bienne a par ailleurs pris fin à Kloten (2-1). Toni Rajala a inscrit le 1-0 (10e), avant que Schreiber (29e) et Leino (55e) ne renversent la rencontre.

Finalement, l'électrochoc n'aura duré qu'un petit tiers pour Berne. Sous les ordres de Patrick Schöb, qui assure l'intérim à la suite de l'éviction de Jussi Tapola, les Ours ont mené 2-0 sur la glace des Zurich Lions avant de s'incliner 7-3.

