Visa pour les play-off pour Kevin Fiala et les Kings

Kevin Fiala verra lui aussi les séries finales. Victorieux 6-3 du Vancouver de Pius Suter, le St. Gallois et Los Angeles ont pris une option sans doute décisive sur leur présence en play-off.

Après leur succès contre Seattle et San Jose, les Kings ont cueilli une troisième victoire de rang qui leur permet de ravir la troisième place de la Pacific Division à Vegas et de s'assurer un matelas de 8 points sur la barre. Avec un but, un assist et la deuxième étoile de la soirée, Kevin Fiala a brillé une fois de plus. Avec ses 26 réussites et ses 43 passes décisives, il atteint à son tour après Roman Josi le seuil des 70 points.

Le Bernois en est, quant à lui, resté à 77 points. Nashville s’est, en effet, incliné 2-0 devant les New York Islanders. Roman Josi et ses coéquipiers tenteront de rebondir ce dimanche à New Jersey face à des Devils qui luttent avec l’énergie du désespoir pour une place en play-off.

New Jersey s’est imposé 4-3 à Ottawa pour rebondir enfin après trois défaites de rang. Auteur du 4-1, Nico Hischier a inscrit son 26e but de la saison. Le capitaine doit toutefois mesurer l’ampleur de la tâche qui attend son équipe ces prochains jours. 13es de la Conférence Est à cinq points de la barre, les Devils doivent gagner leurs cinq derniers matches et espérer que les cinq équipes classées devant eux terminent cette saison régulière en mode mineur.

