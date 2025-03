Wallmark libère Fribourg à la 89e

Fribourg a remporté le premier acte des quarts de finale des play-off de National League. Les Dragons ont battu Berne 4-3 dans la deuxième prolongation.

On sait qu'un derby ne se joue pas, mais qu'il se gagne. Alors un derby des Zähringen, qui plus est en play-off, autant dire que l'on passe au stade ultime de cette célèbre maxime. Et au final, ce sont les Fribourgeois qui l'ont emporté au bout de 89 minutes de jeu grâce à une réussite de leur top scorer suédois Lukas Wallmark.

Les joueurs de Lars Leuenberger ont joué le coup à fond puisque sur les 29 minutes de jeu de temps supplémentaire, Berne a mené 20-6 au niveau des tirs.

Dominé dès le premier engagement, Fribourg fut pourtant le premier à mettre le nez à la fenêtre. A la 11e, c'est Kevin Nicolet qui a pu ouvrir la marque. La dernière minute de jeu du tiers initial fut assez animée avec l'égalisation d'Aaltonen et le 1-2 de Wallmark, à chaque fois en power-play.

On peut dire que Gottéron a su profiter des rares occasions offertes par les Ours pour maximiser ses profits. Les joueurs de Lars Leuenberger ont été plus présents et plus dangereux au cours du tiers médian, même si cela ne s'est pas manifesté immédiatement. Les Dragons ont d'ailleurs concédé l'égalisation de manière un rien bizarre à la mi-match. Sur un tir du revers de Thierry Schild, c'est Dave Sutter qui a malencontreusement dévié le puck au-dessus de Reto Berra.

Les Bernois ont bien failli passer devant à la 33e sur une très belle triangulation, mais le tir d'Ejdsell a frappé la base du poteau droit de Berra. Ce fut ensuite au tour de Sandro Schmid de se mettre en évidence. D'abord à la 35e sur un joli solo, puis surtout à la 39e lorsque sa passe a trouvé Sutter qui a envoyé un puissant lancer pour redonner une longueur d'avance à Gottéron, tout en se vengeant de sa malchance sur le 2-2.

Pas malheureux, les Bernois ont pu niveler la marque à la 45e sur une déviation chanceuse de Merelä en supériorité numérique. Et il semblait presque écrit que cette première partie se jouerait au-delà des 60 minutes, alors que Fribourg méritait mieux à cet instant de la partie. Mais les Dragons ont finalement trouvé la faille pour mener 1-0 dans la série.

