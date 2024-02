Winnipeg s'accroche

Nino Niederreiter et Winnipeg ont remporté une victoire nécessaire face à Chicago. Les Jets se sont imposés 3-2 ap et restent en course pour les play-off.

Mais les Canadiens ont dû s'employer pour remporter leur cinquième victoire en six matches. A 43 secondes de la fin, les Blackhawks ont égalisé à 2-2. Les Jets menaient 2-0 après un doublé du Danois Nikolaj Ehlers, fils de l'entraîneur de Viège Heinz Ehlers. En prolongation, c'est Kyle Connorqui a forcé la décision après seulement 25 secondes.

Nino Niederreiter a joué un peu moins de 14 minutes, mais il a été remuant avec quatre tirs sur la cage adverse. De l'autre côté, Philipp Kurashev a eu droit à 18'48 de glace, dont 2'43 en power-play. Mais celui qui compte 32 points jusqu'à présent n'a pas su trouver la faille.

/ATS