Winnipeg signe un 11e succès consécutif

Les Jets de Nino Niederreiter sont inarrêtables en ce moment en NHL. L'équipe basée à Winnipeg a signé un 11e succès de rang mercredi en s'imposant 4-1 à Ottawa.

Ce succès, qui leur permet d'améliorer encore la plus longue série de victoires de l'histoire de la franchise, n'a pas mis longtemps à dessiner. Les Jets menaient 2-0 après 9 minutes de jeu grâce à des buts de Cole Perfetti et Mason Appleton, puis 3-0 à la mi-match après une réussite de Kyle Connor, auteur de son 31e but en saison régulière.

Mark Scheiffele, dans la cage vide, a assuré le succès de Winnipeg alors que les Senators avaient réduit la marque en fin de deuxième tiers-temps. Aligné durant 13'55, Nino Niederreiter a terminé la rencontre avec un bilan de +1.

Les Devils battus

Les Devils ont de leur côté pris l'eau à Denver, face à l'Avalanche du Colorado (5-1). La franchise la plus suisse de NHL n'a rien pu faire face à la verve de Nathan MacKinnon, auteur de deux buts en power-play et d'un assist.

Ni Nico Hischier, ni Timo Meier n'ont réussi à noircir la feuille des compteurs. Le seul but de la formation du New Jersey est venu de la canne de Jack Hughes (2-1, 29e).

Enfin, le 'derby' opposant Pius Suter et Kevin Fiala est revenu au premier nommé. Les Canucks de Vancouver se sont imposés 3-2 ap face aux Kings de Los Angeles. Les Californiens ont eu le mérite de revenir à 2-2 en troisième période mais Conor Garland a offert la victoire aux joueurs de Colombie-Britannique lors de la prolongation.

